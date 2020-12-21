Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

21.12.2020 15:41
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF732,323642-1,09
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,046577-0,74
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,078554-0,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087094-0,65
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060896-0,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,084452-1,10
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043516-1,06
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,850874-1,00
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045426-0,88
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,038230-0,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,107158-1,17
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,043492-0,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,116933-0,97
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,117217-0,94
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,058698-0,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,395649-0,78
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041001-0,37
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,112764-0,35
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022649-0,33
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,025527-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,279231-0,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029132-0,69
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,031158-0,65
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,314439-0,44
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031513-0,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,308927-1,77
QNB Finans Portföy Altın BYF40,882545-1,73
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,117776-1,66
Gedik Portföy Altın Fon0,985176-0,74
HSBC Portföy Altın Fonu3,873176-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Finans, Altın, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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