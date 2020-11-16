Son dakika... Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü - Son Dakika

Son dakika... Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

16.11.2020 05:11
Son dakika... Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü, System.String[]

Son dakika haberi: Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü - Son Dakika


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