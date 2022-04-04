Son dakika... Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe için kadınlar karanfil bıraktı - Son Dakika
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Son dakika... Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe için kadınlar karanfil bıraktı

04.04.2022 23:47
Son dakika... Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe için kadınlar karanfil bıraktı

Edinilen son dakika haberine göre ESENYURT'da metrobüsten indikten sonra zorla götürüldüğü ara sokakta Alpaslan Çay tarafından öldürülen Kader Gökçe için kadınlar olay yerinde karanfil bıraktı.

ESENYURT'da metrobüsten indikten sonra zorla götürüldüğü ara sokakta Alpaslan Çay tarafından öldürülen Kader Gökçe için kadınlar olay yerinde karanfil bıraktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden inen Kader Gökçe, zorla götürüldüğü ara sokakta Alpaslan Çay tarafından boynuna silahla ateş etti. Çay aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökçe ve Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatlarını kaybetti. Bugün saat 20.30 sıralarında olayın gerçekleştiği yerde toplanan bir grup kadın, basın açıklaması yaparak olayı protesto etti. Ellerinde Kader Gökçe'nin üzerine 'sessiz kalmıyoruz' yazılı fotoğrafları bulunan kadınlar, olay yerine karanfil bıraktı.


Son dakika... Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe için kadınlar karanfil bıraktı
Son dakika... Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe için kadınlar karanfil bıraktı
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Gökçe, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Esenyurt'ta öldürülen Kader Gökçe için kadınlar karanfil bıraktı - Son Dakika


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