Son dakika... Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, 5 yaşındaki kızı öldü - Son Dakika
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Son dakika... Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, 5 yaşındaki kızı öldü

18.03.2022 12:57
Son dakika... Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, 5 yaşındaki kızı öldü

Son dakika haberine göre Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Arife Zorlu (36) idaresindeki 34 BBZ 42 plakalı otomobil, Eskişehir- Bursa kara yolu Batıkent Köprülü Kavşağı yakınında Ahmet T'nin kullandığı 54 D 0883 tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki kızı Elif Mina Zorlu (5), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Elif Mina Zorlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen Arife Zorlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Eskişehir, Arife, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, 5 yaşındaki kızı öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, 5 yaşındaki kızı öldü - Son Dakika
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