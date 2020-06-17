Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde Kulüp Başkanı'nın FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.