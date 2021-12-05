Üye Girişi
Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 gol attı - Son Dakika

Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 gol attı

05.12.2021 21:22
Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 gol attı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ilk kez ligde bir müsabakada 4 gol kaydetti.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ilk kez ligde bir müsabakada 4 gol kaydetti.

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez 4 gollü galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler geride kalan 14 haftada bir müsabakada en fazla 2 gol atarken, alınan 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte toplamda 24 gol kaydetti ve kalesinde 17 gol gördü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 gol attı

Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 gol attı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi 21:14 Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel

Son Dakika Haberleri
22:03 Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
22:02 Serdar Dursun: Hazırım artık
21:59 Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek yanıtladı: Başıma iş açtın Sayın Başkan
21:33 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlülerin kıyafetleri nefes kesti!
21:23 Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, dekoltesiyle ve sözleriyle törene damga vurdu
21:13 Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi
20:52 Son Dakika: İstanbul'da koku paniği! İGDAŞ açıklama yaptı
20:36 AK Partili Şamil Tayyar: Biz bu rekabetin parçası olmamalıyız
20:29 Rıdvan Dilmen: Real Madrid'de bile bu kadar değildi
20:27 Son Dakika: Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yle anlaştı
Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez Çaykur Rizespor maçında kulübe değiştirdi Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez Çaykur Rizespor maçında kulübe değiştirdi         
22:24
Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş         
20:06
Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu         
16:00
2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek         
15:32
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı         
12:45
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 22:33:09. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 gol attı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement