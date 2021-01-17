Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Öte yandan 32 yaşındaki Mesut, İstanbul yolculuğu öncesi yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilere transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR FENERBAHÇE'ME GELDİM"

Fenerbahçe formasını gururla taşıyacağını söyleyen Mesut, "Bu gece Fenerbahçe için İstanbul'dayım inşallah. Çok heyecanlıyım. Zaten konuşmalarımda da Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım" dedi.

"FİZİM OLARAK BİR SORUNUM YOK"

Fizik olarak bir eksiği bulunmadığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba. Ben sürekli olarak takımla antrenman yaptım. Son dönemde ülke dışına çıktığım için izolasyon nedeniyle birkaç antrenman kaçırdım" ifadelerini kullandı.