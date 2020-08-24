Son dakika! Finike'deki bir koya 'Oruç Reis' adı verilecek - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike İlçe Belediyesi, Oruç Reis sismik araştırma gemisi personeli ve onları koruyan savaş gemilerindeki kahraman askerlere destek kampanyası başlattı. Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, ilçedeki 'Merdivenli Koyu' isminin 'Oruç Reis Koyu' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Finike Belediyesi, Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis sismik araştırma gemisi personeli ve onları koruyan savaş gemilerinin kahraman askerlerine destek kampanyası başlattı. Kampanya, Şekerci Han'da CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, Finike Belediyesi meclis üyeleri ve Finike mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıyla başladı.