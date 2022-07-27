Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu

27.07.2022 07:33

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz; Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

"YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR"

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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SON DAKİKA: Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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