Bakan Albayrak: Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından, kamu bankalarının hayata geçirdiği Mikro İşletmeler Destek Paketi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" ifadesini kullandı.