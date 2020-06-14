Son dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı!

Spor Arena Özel | Rizespor maçın sakatlanan ve tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.

Spor Arena Özel | Rizespor maçın sakatlanan ve tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.

Mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu futbolcu Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çarpışan Muslera acı içinde yerde kaldı.

Sahaya giren sağlık görevlisi hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Muslera için oyun alanına ambulans geldi ve Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'da yedek kaleci Okan Koçuk Muslera'nın yerine oyuna gidi. Muslera'nın çıkmasıyla Galatasaray'da kaptanlık bandını Ryan Donk taktı.

Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.



Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?

Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi

Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti

Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı

Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı

Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı

Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı

Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti

Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi

Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir