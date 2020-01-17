Son Dakika Galatasaray Haberleri

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7 saat önce

Galatasaray'da Radamel Falcao isyan bayrağını çekti.

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Galatasaray'da Radamel Falcao isyan bayrağını çekti.


Çaykur Rizespor maçında istediği pasları alamayan yıldız futbolcunun konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Teknik kadro ise Rize deplasmanında özellikle savunma arkasına koşu yapacak oyuncu eksikliğinin hissedildiği noktasında birleştikleri öğrenildi.


Onyekuru ve Sekidika'nın takıma katılmasıyla beraber bu sorunun ortadan kalkacağı görüşünün savunulduğu bildirildi.


Falcao bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:33 
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