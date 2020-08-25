Son Dakika: Gaziantep'te bin polisle 'Narko-Asayiş' operasyonu yapılıyor - Son Dakika

Gaziantep'te bin polisle 'Narko-Asayiş' operasyonu yapılıyor

Helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyona katıldı

GAZİANTEP - -Gaziantep'te, yaklaşık bin polisin katılımıyla 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyonda, çok sayıda şüpheli şahıs ile uyuşturucu madde yakalandığı belirtildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki altı mahallede yaklaşık bin personelin katılımı ve helikopter destekli 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katıldığı operasyonda Bey, Hacıbaba, Nurtepe, Vatan, Beydilli ve Düztepe mahallelerindeki pek çok adrese baskında yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında, şu ana kadar yapılan aramalarda 2 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 200 adet ecstasy hap, 150 adet captagon ve 4 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonun kentin çeşitli noktalarında gece 01.00'e kadar süreceği vurgulandı.