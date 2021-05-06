GAZİOSMANPAŞA'DA ÇATI YANGININA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ DÜŞEREK YARALANDI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA, 3 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybederek düşen itfaiye eri Hasan Demirci yaralandı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinden Hasan Demirci yangına müdahale ederken, dengesini kaybederek düştü. Bacağından yaralanan Değirmenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alındı.