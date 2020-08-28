Son dakika genel: Selde mahsur kalan engelli vatandaşın helikopterle kurtardığı anlar kamerada - Son Dakika

Selde mahsur kalan engelli vatandaşın helikopterle kurtardığı anlar kamerada

-Selde mahsur kalanlar için JAK timleri görevlendirildi

GİRESUN - Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında yaşayan Günay ailesi için 23 Ağustos günü Jandarma Genel Komutanlığınca JÖAK Komutanlığı bünyesinde bulunan JAK timleri görevlendirildi.

Jandarma ekipleri, bu kişileri tek tek helikopterle evlerinden kurtararak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirdi. Kurtarma anları ise amatör kameraya yansıdı.

Bedensel engelli Yusuf Günay yaşadığı o anları anlatarak "Gece AFAD'dan ve Doğankent Belediyesi'nden yardım talep ettik ama yolun kapalı olması ve elektriklerin olmaması nedeniyle kurtarılamayacağımızı belirttiler. Yetkililer bizi sabaha kadar her saat başı arayarak durumuz hakkında bilgi aldı ve sabahın ilk ışıklarında kurtarılacağımızı bize söylediler. Sabah erkenden helikopter geldi ve bizi kurtardı. Ben ve eşim engelliyiz, yani yoldan bizi sırtlarına alıp götürmeye kalksalardı bile götüremezlerdi. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah devletimizi var etsin. Devletimiz çok kişiyi selden kurtardı ama bize öncelik tanıdılar" dedi.