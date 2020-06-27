Son dakika güncel: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 341'e çıktı - Son Dakika

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir haftada 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 338 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 3 artırarak 28 bin 341 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 13 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Castilla y Leon (5) ve Madrid (4) özerk yönetimlerinde gerçekleştiği görüldü.

PCR testlerine göre de son 24 saatte 191 artan vaka sayısının, 248 bin 469'a yükseldiği bilgisi verildi.

İspanyol limanları kruvaziyerlere kapalı

Öte yandan, İspanyol hükümeti, kruvaziyer gemilerin İspanya sularına giriş yasağının devam etmesi kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, "Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Komitesi tarafından virüsün yayılmasını engellemek için belirlenen hedeflere uygun olarak, tarafsızlık çizgisinde ve ayrımcılık içermeyen bir önlem olarak sağlık krizindeki durum son bulana kadar İspanyol limanlarının kruvaziyerlere kapalı olacağı" bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilerde de Kovid-19'da şimdiye kadar 50 yerde görülen ikinci dalgadan 24'ünün devam ettiği ve durumun kontrol altında olduğu kaydedildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin toplam sayısının 1561'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 323 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 189 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 864 olarak verildi.