Son dakika gündem: 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ARDINDAN EV KUNDAKLANDI - Son Dakika

İZMİT'te komşu iki aile arasında sosyal medyada küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Yakınları, Tarık Tanaç'ı toprağa verdikten sonra kavga ettikleri ailenin evine kundakladı. İtfaiye yangını söndürdü.

Olay önceki gün gece saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sosyal medya üzerinden görüntülü görüştükleri arasında küfürleştikleri iddia edilen iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Salih Özarış pompalı tüfekle ateş açıp 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından Tanaç ailesi toplanarak Özarış ailesinin 2 evini kundaklamaya çalıştı, yangın büyümeden söndürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşamını yitiren Tarık Tanaç bugün kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi. Cenazenin ardından eve dönen Tanaç ailesinin üyeleri Özarış ailesinin evinin önünde toplanarak evi kundakladı. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acili aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürürken, kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale geldi.

POLİS SOKAKTA NÖBET TUTUYOR

Meydana gelen olayların ardından çok sayıda polis ekibi mahallede önlem aldı. Yanan evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sokağın her iki girişinde de olası bir başka olayın yaşanmaması için nöbet tutuyor. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.