Son dakika gündem: ABD'de Floyd protestolarının 100. gününde 59 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 100. gününde ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 100. gününde ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi. Portland'de pazar günü bir araya gelen yüzlerce kişi ülkedeki polis şiddetini ve ırkçılığı geç saatlere kadar protesto etti. Protestocular, sokaklarda olmayı sürdüreceklerini belirten sloganlar atarken bazı göstericiler de polis bütçesinin azaltılmasını istedi. Sokaklarda molotofkokteyli atan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, gösterinin izinsiz yapıldığını belirtti. Portland polisi, olayların protesto gösterisi olmaktan çıkıp ayaklanmaya dönüştüğünü açıkladı. 15 ila 50 yaşlarındaki 59 kişinin gözaltına alındığı protestoda, en az bir kişi yaralandı. Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, bir kişinin molotofkokteyli atarken kendini yaktığı ve çevredekiler tarafından söndürüldüğü görülüyor. George Floyd'un ölümü Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı. Floyd'un 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Portland'de 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor.

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