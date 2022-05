Son dakika gündem: ABD'deki ırkçı saldırının şüphelisi hakkında detaylar paylaşıldı - Son Dakika

NEW New York'un Buffalo kentinde dün 10 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırının şüphelisi Payton Gendron'ın, daha önce de bir okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu, bu nedenle polis soruşturmasının ardından akıl sağlığı kontrolünden geçtiği belirtildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, 18 yaşındaki saldırgan, geçen sene okulunda mezuniyet töreninde ya da sonrasında bir silahlı saldırı yapmak istediğini yazması üzerine polis soruşturmasından ve ardından akıl sağlığı kontrolünden geçti.

New York Valisi Kathy Hochul da saldırganın, lise döneminde yaptığı bir tehdit nedeniyle o dönem, tıbbi makamların gözetiminde olduğunu doğruladı.

Öte yandan sabah saatlerinde, saldırının düzenlendiği süpermarketin yakınlarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi, törende "silah kontrolü ve nefret söylemine karşı harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.

Yarı otomatik silahının üzerinde "N" harfi ve "14" rakamı detayı

Yetkililerin paylaştığı detaylarda, saldırganın yarı otomatik silah kullandığı ve silahın namlusunda beyaz renkle "N" kelimesinin ve 14 sayısının yazdığı kaydedildi.

Buffalo News adlı yerel bir gazeteye açıklama yapan bir yetkili, silahın üzerindeki 14 rakamının, beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında popüler olan ve 14 kelimeden oluşan "Halkımızın varlığını ve beyazların geleceğini güvence altına almalıyız" ifadesine atıfta bulunduğunu aktardı.

Yetkili, bu ifadenin, beyazların üstünlüğünü savunan "The Order" isimli bir "terör örgütünün" David Lane isimli üyesine atfedildiğini belirtti.

Olay

14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra Buffalo kentinde bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtilmişti.

Saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmişti.

Irkçı motifle yapıldığı açıklanan saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatılmıştı.

Saldırıyı canlı yayınladı

Şüphelinin, ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayınladığı ortaya çıkmış, saldırının ardından Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıklamıştı.

Saldırgan, birinci derece cinayetten yargılanacak

Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini söylemişti.

Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını ifade etmişti.

Hakim karşısına çıkarılan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen saldırgan Gendron, ikinci kez hakim karşısına 17 Mayıs'ta yerel saatle 09.30'da çıkacak.

Polis, saldırgana ait olduğu düşünülen manifestoyu inceliyor

Öte yandan polis, saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı.

ABD medyasına göre, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor.

Manifestoda, saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" şeklinde tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda, 2020'de Kovid-19 salgınında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

Biden: "Irkçı motifle düzenlenen bu nefret suçu tiksindirici"

ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, ırkçı motifle düzenlenen bu nefret suçunun tiksindirici olduğunu belirtti.

Biden, "Beyaz milliyetçiliği' adı altında işlenen bu iğrenç eylem dahil her türlü domestik terör, Amerika'da savunduğumuz her şeye aykırı. Nefret, hiçbir yerde güvenli liman bulmamalı. Nefret kaynaklı domestik terörü bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.