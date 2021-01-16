Son dakika gündem: Afganistan'da 3 polis 12 meslektaşını öldürdü - Son Dakika

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde 3 yerel polisin 12 meslektaşını silahla öldürdüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, basına yaptığı açıklamada, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen 3 yerel polisin aynı karakolda görev yaptığı 12 meslektaşını öldürdüğünü söyledi.

Olayın Herat'ın Goryan ilçesindeki polis karakolunda yaşandığını ifade eden Velizade, saldırganların, karakoldaki silah ve mühimmatları alarak kaçtığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.