Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştiren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştiren kişi gözaltına aldındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu Ataköy Mahallesinde bulunan bir bankanın ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirdiği tespit edilen Burak E'yi (36) gözaltına aldı.
Şüphelinini emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:51 - Kaynak: AA
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