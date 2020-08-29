Son dakika gündem: Akaryakıt istasyonlarına Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki akaryakıt istasyonlarını denetledi.

Şahin, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarının ve şirket şantiyelerinin Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne uygunluğu yönünden denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Birçok akaryakıt istasyonu ve içerisinde bulunan marketleri söz konusu rehbere uygun hale getirdiklerini ifade eden Şahin, "Şirketlerimizin şantiyelerinde ise işçilerimize uygun çalışma ve yaşam koşullarını salgın süreci açısından değerlendirdik. Eksiklikleri bulunan akaryakıt istasyonlarımız ile şirketlerimize iş yeri ve şantiye koşullarının 'Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne uygun hale getirilmesi için süre verdik." diye konuştu.