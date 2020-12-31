Son dakika gündem: Amasya Valisi Masatlı'dan polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

Son dakika gündem haberi... Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni yıl dolayısıyla Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni yıl dolayısıyla Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. Masatlı'ya ziyaretinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk eşlik etti. Kontrol noktasındaki polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutlayan Masatlı, buradaki faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Masatlı, fedakarca yapılan işi önemsediğini dile getirerek, "Cansiparane çalışıyorsunuz. Allah kaza bela vermesin, güç kuvvet versin. Sizin ve ailelerinizin yeni yılını kutluyor, sağlık diliyorum." dedi. Masatlı, daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son Dakika

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira

Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi

3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu

İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü

Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi

Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı