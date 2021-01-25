Son dakika gündem: Antalya'da veteriner ve itfaiyeden dumandan etkilenen kediye müdahale - Son Dakika

Son dakika gündem: Antalya'da veteriner ve itfaiyeden dumandan etkilenen kediye müdahale

25.01.2021 22:45
Son dakika gündem: Antalya'da veteriner ve itfaiyeden dumandan etkilenen kediye müdahale, System.String[]

Son dakika haberler... Antalya'nın Kemer ilçesinde, otelin lojmanında çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekibi ve veterinerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, otelin lojmanında çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekibi ve veterinerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Göynük Mahallesi'nde bir otelin personel lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojmanda yaşayanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Ekipler içeride hareketsiz yatan kediyi dışarıya çıkararak, veterinere haber verdi. Nefes almakta güçlük çeken kedi, itfaiye ve veterinerin müdahalesiyle hayata döndü.

Kemer Belediye Başkanı Neceti Topaloğlu, yangın haberini aldıkları gibi olay yerine gittiklerini ve kediye müdahale eden bütün ekibe teşekkür ettiğini söyledi.

Belediyede görevli veteriner hekim Fevzi Uzun ise kediyi dumanda boğulmaktan son anda kurtardıklarını söyledi.

Kedinin vücudunda çeşitli yaraların olduğunu belirten Uzun, "Dumandan dolayı nefes alma zorluğu yaşıyordu. Anında müdahale ederek oksijen verdik. Kedimizin şu anda durumu iyi ve barınağımızda kontrol altında tutuyoruz. dedi.

Veteriner, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Antalya'da veteriner ve itfaiyeden dumandan etkilenen kediye müdahale - Son Dakika


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