Son dakika haberleri! (Dron) Selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici panel köprü kuracak

Bartın'da, Kumluca- Kozcağız devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Boğaz Mahallesi köprüsünün yerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından panel köprü kurulacak.

Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisinde 27 Haziran'daki selde tamamen yıkılan köprünün yerine yenisinin kurulması için Karayolları ve DSİ ekiplerince altyapı hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Toplam 15 iş makinesi ve 50 personelle yürütülen çalışma kapsamında yıkılan 33 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki köprüyü vinçle kaldırma çalışmaları sürerken, diğer taraftan köprü ayağı taş tahkimat işlemi yapılıyor.

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığından 16 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması için ise çelikten geçici panel köprü kurulacak. Beton köprü yapım çalışmalarına da hızla başlanacak.

Ayrıca, Karayolları ve DSİ ekiplerince kara yolu ulaşım bağlantısı kesilen Boğaz Mahallesi ile bağlantıyı sağlayacak servis yolu yapım çalışmalarının bugün tamamlanması planlanıyor.

DSİ ekipleri, iş makineleriyle bölgedeki derelerde genişletme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.