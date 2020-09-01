Son dakika gündem: Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü (3) - Son Dakika

'BENİ PARÇA PARÇA KESSELER BU KADAR ACIMAZ'

Yeğeni Hakkı Aygün'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan amca Mehmet Avcıoğlu, içinin yandığını söyledi. Cinayetin, 2 yıl önce yaşanan silahla yaralama olayıyla bağlantılı olduğunu öne süren Mehmet Avcıoğlu, "Cinayet zanlısı U.C.F., dün karnının aç olduğunu söyleyince Hakkı karnını doyurup, kendisine para vermiş. Otomobilden inince tabanca çekip Hakkı'yı vurmuş. Böyle vicdansızlık olur mu? 2 metre boyunda 130 kilo ağırlığında bir adam bu, başpehlivan. Kolay yetişmiyor. Her yerimi parça parça kesseler, bu kadar acımazdı. Çok yazık" diye konuştu. Cinayetin ardından teslim olan U.C.F., adliyeye sevk edildi.