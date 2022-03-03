Son dakika haber! Beylikdüzü'ndeki imalathanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Beylikdüzü'ndeki imalathanede çıkan yangın söndürüldü

03.03.2022 04:22

Son dakika haberlerine göre Yangın çıkan imalathane İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İSTANBUL (AA) – Beylikdüzü'nde bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın çıkan imalathane

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İSTANBUL (AA) – Beylikdüzü'nde bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinin ikinci katında çelik kapı imalatı yapılan iş yerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma yaptı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

İş merkezinin bulunduğu bulvarda trafik bir süre tek yönden sağlandı.

Son dakika haber! Beylikdüzü'ndeki imalathanede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Beylikdüzü'ndeki imalathanede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Beylikdüzü'ndeki imalathanede çıkan yangın söndürüldü

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Beylikdüzü, Hürriyet, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Beylikdüzü'ndeki imalathanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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