Son dakika gündem: Bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çeştepe Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında Erkan Yalçın'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında balkonda bulunan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri farkettiğinde çocuklarını kurtarmak için çocuk odasına girdiğini söyledi.

Çocukları alarak dışarı çıktığını belirten Yalçın, "İçeri girdiğimde alevleri gördüm. Her şey on saniye içerisinde oldu." dedi.

Yangın esnasında Yalçın'ın eşi Meryem Yalçın da sinir krizi geçirdi. Yalçın'ı komşuları sakinleştirdi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında bazı eşyalar zarar gördü.