Gümbet koyunda iskeleye bağlı 21 metrelik motoryatta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Bodrum, Gümbet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bodrum'da yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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