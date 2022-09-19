Beytüşşebap ilçesi Merinos Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Z.Ş.'nin yerde bulup incelemek istediği cisim, elinde patladı. Z.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beytüşşebap Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Z.Ş, buradaki müdahalenin ardından talep edilen ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Ameliyata alınan Z.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Beytüşşebap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bulduğu cisim elinde patlayan çoban, ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

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