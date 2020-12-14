Son dakika gündem: Bursa'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
14.12.2020 10:47
Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı genç yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı genç yaşamını yitirdi.
Alanyurt Metal Sanayi Kavşağı'nda Ahmet D. idaresindeki 16 FCB 02 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Emre İkizler'e (24) çarptı.
Ağır yaralanan İkizler, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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