Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir' - Son Dakika