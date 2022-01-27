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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir"

27.01.2022 20:50

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir" - Son Dakika
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