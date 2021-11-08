Son dakika gündem: Diyarbakır'da yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şölen Mahallesi'nde yaya H.A'ya çarparak ölümüne sebep olan ve kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede kırık far ve tampon parçaları bulan ekipler, plaka tanıma sistemi kayıtları üzerinden araştırma yaparak kazaya karışan aracın plakasını tespit etti.

Sürücü N.K, Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suçunu itiraf eden N.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.