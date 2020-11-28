Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

28.11.2020 17:59

Fatih'te tadilat yapılan 6 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te tadilat yapılan 6 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyazıt Darphane Sokak'ta, tadilat yapılan 6 katlı otelde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Tadilat yapan içiler oteli hemen boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Fatih, Beyoğlu ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ardından binada soğutma çalışması yaptı.

Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyazıt, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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