Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir... - Son Dakika

Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir...
Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.
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