Son dakika gündem: Gaziantep'te 900 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 900 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı

GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik, 900 polisin katıldığı ve 12 saat sürmesi planlanan hava destekli operasyon başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu 900 polisin katılımıyla, Bey, Hacıbaba, Nurtepe, Beydilli ve Düztepe Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonun ilk iki saatlik bölümünde, 20 adrese yapılan baskında 2 kilo esrar, 1 kilo metamfetamin 350 adet uyuşturucu hap ve 4 tabanca ele geçirildi.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Mahallelerdeki cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Hava destekli operasyonda, baskın yapılan adreslerdeki bazı şüpheliler gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise kentte operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılan trafik denetimlerine katıldı.