Son dakika gündem: Gaziantep'te usta öğreticilere 1500 lira destek - Son Dakika

Son dakika gündem: Gaziantep'te usta öğreticilere 1500 lira destek

11.12.2020 18:39
Son dakika gündem: Gaziantep'te usta öğreticilere 1500 lira destek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezleri'nde kursları kapanan usta öğreticilere 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi.

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezleri'nde kursları kapanan usta öğreticilere 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan iş yerlerine verilen 1500 lira desteğe Halk Eğitim Merkezleri'nde görev yapan usta öğreticiler de eklendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Bu süreçte 8 bin aileye 5 bin lira nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Toplamda 40 milyon lira yardımda bulunduk. Ayrıca bu süreçte iş yerlerini kapatan çalışamayan esnafımıza da 6 ay önce 1000 TL şu anda da 1500 TL olmak üzere nakdi yardımda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra Halk eğitim Merkezi'nde görev yapan ve genelge ile kursları kapanan eğitimcilerimize de 1500 TL destek vereceğiz. Koronavirüsten dolayı evlerinde karantinada olan vatandaşlarımıza sıcak yemek ve gıda paketi veriyoruz. Bu dönem devam ettiği sürece Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."

Tahmazoğlu, usta öğreticilerin 1500 lira destekten yararlanmak için Şahinbey Belediyesinin internet sitesinde bulunan formu doldurup IBAN numaralarıyla başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Şahinbey Belediyesi, Koronavirüs, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gaziantep'te usta öğreticilere 1500 lira destek - Son Dakika


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