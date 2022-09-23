Son dakika haberi! HURDACIDA KESİLMEK İSTENEN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN PATLAMASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! HURDACIDA KESİLMEK İSTENEN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN PATLAMASI KAMERADA

23.09.2022 19:28

Son dakika haberler... TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir hurdacıda, yangın söndürme tüpünün spiral vanasının kesildiği sırada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir hurdacıda, yangın söndürme tüpünün spiral vanasının kesildiği sırada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Turhal'da bir hurdacıda meydana geldi. Tevfik ve Hüseyin Geçgel kardeşlerin, kendilerine ait hurdalıkta eski yangın söndürme tüpünün spiral vanasını makine ile kesmeye çalıştıkları sırada patlama oldu. Bu sırada iş yerinin önünde oturan babaları Arslan Geçgel'in ayağına yangın söndürme tüpünden kopan parça çarptı. Yaralanan Arslan Geçgel, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Geçgel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! HURDACIDA KESİLMEK İSTENEN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN PATLAMASI KAMERADA - Son Dakika

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