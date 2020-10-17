Son dakika haberi! Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 165'e, Kuveyt'te 694'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 459'a ve Katar'da 223'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 21 kişi daha yaşamını yitirdi ve 359 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 165'e, vaka sayısı 341 bin 854'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 328 bin 165'e ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 739 kişide virüs tespit edildiği ve 613 hastanın iyileştiği aktarıldı.

Ülkede toplam can kaybının 694'e, vaka sayısının da 115 bin 483'e çıktığı belirtilirken, sağlığına kavuşanların sayısının ise 107 bin 108 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 4 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi ve 1538 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle can kaybı 459'a, vaka sayısı da 114 bin 387'ye yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 106 bin 354'e ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 235 yeni vakaya rastlandığı, 212 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 223'e vaka sayısının da 129 bin 227'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 126 bin 218'e ulaştığı bilgisine yer verildi.