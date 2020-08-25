Son dakika gündem: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.