Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 23 şehit yakını ve gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta 23 şehit yakını ve gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' düzenlenen törenle verildi.

Tarihi Maraş Kalesi'ndeki törene; AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir İmran Kılıç , Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör , ilçe belediye başkanları, daire amirleri de katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Türkiye topraklarının şehit kanlarıyla sulanmış olmasından dolayı dünyanın en kıymetli toprakları olduğunu söyledi. İnsanların şehit ve gaziler sayesinde bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür yaşamaya devam ettiğini ifade eden Coşkun, şunları söyledi: "Şundan asla şüpheniz olmasın ki; evladına kına yakıp vatan savunması için göreve yollayan anneler olduğu müddetçe, bu vatan toprağı kıyamete kadar bizde kalacak, bu devlet ilelebet var olacak ve bu semalarda al bayrak ebediyen dalgalanacaktır Allah'ın izniyle. Ne yaparsak yapalım şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlığı hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Bu madalyalar sadece millete yapılmış olan fedakarlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesidir. Çocuklarınız, torunlarınız, seneler boyu, asırlar boyu bu madalyaları bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır duaları edecekler inşallah."

Vali Coşkun, daha sonra 11 şehit yakını ile 12 gaziye devlet övünç madalyası ve beratını takdim etti. Duygusal anların yaşandığı törende kimi şehit babasının, şehit eşinin, kimi de şehit oğlunun madalyasını aldı. Bir gazi madalyasını polis üniformasıyla bir diğeri de tekerlekli sandalyesinden koltuk değneklerinin yardımıyla ayağa kalkıp madalyasını aldı. Tören, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.