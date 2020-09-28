Son dakika gündem: Karaman BİFA Vakfı okullara ateş ölçer dağıttı - Son Dakika

Karaman BİFA Babaoğlu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki okullarda kullanılmak üzere ateş ölçer dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, eğitimdeki başarı çıtasının kurum ve kuruşlarla yapılan işbirliğine bağlı olduğunu belirtti.

Vakfın dün olduğu gibi bugünde Karaman'daki eğitime katkı sağlamaya devam ettiğini dile getiren Çalışkan, "Ülkemizin yaşamış olduğu bu zor günlerde birlik beraberlik ruhuyla hareket ederek bizlere desteğini esirgemeyen Vakıf yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Çalışkan, okullara ateş ölçerlerini teslim etti