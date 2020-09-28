Son dakika gündem: Karaman BİFA Vakfı okullara ateş ölçer dağıttı - Son Dakika

Son dakika gündem: Karaman BİFA Vakfı okullara ateş ölçer dağıttı

Son dakika haberi... Karaman BİFA Babaoğlu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki okullarda kullanılmak üzere ateş ölçer dağıttı.

Son dakika gündem: Karaman BİFA Vakfı okullara ateş ölçer dağıttı, System.String[]

Karaman BİFA Babaoğlu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki okullarda kullanılmak üzere ateş ölçer dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, eğitimdeki başarı çıtasının kurum ve kuruşlarla yapılan işbirliğine bağlı olduğunu belirtti.

Vakfın dün olduğu gibi bugünde Karaman'daki eğitime katkı sağlamaya devam ettiğini dile getiren Çalışkan, "Ülkemizin yaşamış olduğu bu zor günlerde birlik beraberlik ruhuyla hareket ederek bizlere desteğini esirgemeyen Vakıf yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Çalışkan, okullara ateş ölçerlerini teslim etti

Karaman, Atama, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Karaman BİFA Vakfı okullara ateş ölçer dağıttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş
Havanın kararmasıyla ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı Havanın kararmasıyla ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı         
21:37
Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı         
20:50
Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız         
20:28
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı         
19:19
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak         
10:35
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 22:11:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Karaman BİFA Vakfı okullara ateş ölçer dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei