Son dakika gündem: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

16.05.2022 14:49
Son dakika gündem: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberine göre KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem yapılanması' içinde görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.


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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı Son dakika haberleri! 'FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması'na yönelik Konya merkezli operasyonda 11 zanlı yakalandı Son dakika haberleri! 'FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması'na yönelik Konya merkezli operasyonda 11 zanlı yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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