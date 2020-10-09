Son dakika gündem: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi

09.10.2020 14:15
Son dakika gündem: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi, System.String[]

Son dakika haberler: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Bakanlar Kurulunda alınan Madrid'deki OHAL kararı, Başbakan Pedro Sanchez tarafından Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso'ya iletildi.

Kovid-19 önlemlerinin siyasi tartışmaya dönüştüğü İspanya'da Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelgeyle Madrid'de 2 Ekim'den beri uygulanan, bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararıyla dün iptal edilmişti.

Madrid yerel yönetimini Kovid-19'a karşı yetersiz önlem almakla suçlayan merkezi hükümet, mahkemenin iptal kararı sonrası bölgesel OHAL ilan ederek, Madrid'deki serbest dolaşım kısıtlamasını yarım günlük aradan sonra tekrar yürürlüğe soktu.

Son üç haftadır İspanya genelinde açıklanan Kovid-19 vakalarının 3'te 1'inin tespit edildiği Madrid, Avrupa'da da salgının en yoğun görüldüğü kent olarak öne çıkıyor.

Madrid'de pandemiye karşı alınan ek önlemler kapsamında son iki haftadır 6 kişiden fazla toplanmama, yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı konulan restoranların en geç saat 22.00'ye kadar müşteri kabul edip 23.00'te kapatılması gibi tedbirler uygulanıyor.

Kovid-19'dan dolayı 14 Mart-21 Haziran'da ülke genelinde OHAL ilan eden merkezi hükümet, ilk kez bunu Madrid'de bölgesel olarak uygulayacak.

Madrid yerel yönetimi, OHAL'in bölge ekonomisine büyük zarar vereceğini savunarak, dolaşım kısıtlamalarının sadece salgının yoğun görüldüğü mahallelerde uygulanmasını talep ediyordu.

İspanya'daki son verilere göre Kovid-19'da toplam vaka sayısı 848 bin 324'e çıkarken salgın nedeniyle 32 bin 688 kişi hayatını kaybetti.

Madrid'de ise toplam vaka sayısı 258 bin 767, ölü sayısı da 9 bin 637 olarak açıklandı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

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