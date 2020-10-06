Son dakika gündem: Kuş cennetindeki flamingolar Mucur Kaymakamlığının logo simgesi oldu - Son Dakika

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde barınan flamingolar, Kaymakamlığın kurumsal kimliği yeni logosunun simgesi yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Mucur Kaymakamlığı'nın kurumsal logosu için çalışma yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu'nun desteğiyle hazırlanan, ilçe ile özdeşleşen Seyfe Gölü Kuş Cenneti ile ilgili logo tasarımı beğenilerek uygulanmasına karar verildi.

Kaymakamlığın yeni flamingo motifli logosu kullanılmaya başlandı.

Yeni logo ile ilgili yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kuşlarının beslenme, üreme ve konaklama alanı olarak sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli sulak alanlarından olan, çeşitli uluslararası sözleşmelerle de koruma altında bulunan Seyfe Gölü'nde barınan flamingo, logonun ana temasını oluşturmaktadır. Logo, hızlı, kolay ve doğru bir şekilde karşı tarafın ilk bakışta anlaşılırlığı üzerine odaklanmıştır. Logoda, daha fazla özellik anlatılabilecekken birden fazla kavramın kargaşaya neden olabileceği düşünülerek, modern tasarım kullanılarak sade ve vektörel bir çalışma yapılmıştır. Logo tasarımındaki destekleri nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz."