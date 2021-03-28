Son dakika gündem: Ladik ve Çarşamba'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Son dakika gündem: Ladik ve Çarşamba'da Kovid-19 denetimi

28.03.2021 15:45
Son dakika gündem: Ladik ve Çarşamba'da Kovid-19 denetimi, System.String[]

Son dakika haberi: Ladik ve Çarşamba ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimler sürdürüldü.

Ladik ve Çarşamba ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimler sürdürüldü.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sorumluluk sahasındaki İbi, Salur, Ahmetsaray Hamit ve Büyükkızoğlu mahallelerinde filyasyon ekipleri ile birlikte denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ekipler, denetimleri sırasında vatandaşlara alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesindeki alanlarda Filyasyon ve İzolasyon Takibi Sistemi (FİTAS) kapsamında denetimlere devam edileceği ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında araçları ve yayaları durdurarak Hayat Eve Sığar(HES) kodu sorgulaması yaparken, sürücülerin ve yayaların izin kağıtlarını kontrol etti, izin kağıdı olmayan ve kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgını ile ilgili olarak maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunurken, önemli bir işleri olmadıkça evlerinde kalmaları ve salgına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuyor.

Jandarma, Hisarcık, Kavak, Ladik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ladik ve Çarşamba'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti
Selam vermek için girdiği pastanede tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı Selam vermek için girdiği pastanede tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı         
16:36
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor         
16:17
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi         
15:54
Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim         
15:44
60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı         
15:33
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı         
10:48
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada         
10:22
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 17:15:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Ladik ve Çarşamba'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei