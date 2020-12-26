Son dakika gündem: Liceli çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle dar alandan daha çok kazanacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Liceli çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle dar alandan daha çok kazanacak

26.12.2020 10:57
Son dakika gündem: Liceli çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle dar alandan daha çok kazanacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çiftçiler, aldıkları eğitimlerin ardından kendilerine tahsis edilecek tarlalarda yetiştirecekleri tarım ürünleriyle ekonomik kazanç elde etme imkanına kavuşacak.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çiftçiler, aldıkları eğitimlerin ardından kendilerine tahsis edilecek tarlalarda yetiştirecekleri tarım ürünleriyle ekonomik kazanç elde etme imkanına kavuşacak.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Lice Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından "Güçlü tarım, güçlü ekonomi" sloganıyla ilçede Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında tıbbi aromatik bitkiler, sert kabuklu meyvelerden fıstık, badem ve ceviz ile çilek yetiştiriciliğinin yapılacağı 35 dekarlık alanda AR-GE çalışması başlatıldı.

Alanda AR-GE çalışmalarının dışında Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 16 kursiyere bu tarım ürünleri konusunda teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Eğitimlerle, çiftçilerin küçük alanlarda modern tarım teknikleriyle yetiştirecekleri ürünlerden yüksek kazanç sağlamaları amaçlanırken tarlası olmayan kursiyerlere de faaliyet yürütecekleri alanlar tahsis edilerek ekonomik anlamda geçim kaynağına kavuşmaları sağlanacak.

"Kıt arazilerin çiftçilerimize daha çok gelir elde etmesinin yolunu açacağız"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal, AA muhabirine, belediyeye ait yaklaşık 35 dönümlük alanı tarımsal araştırma ve geliştirme noktası olarak belirlediklerini söyledi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin ortak çalışmasıyla tarımsal alanı hayata geçirdiklerini aktaran Bakkal, tahsis ettikleri alanda başta tıbbı aromatik bitkiler, çilek ve Vali Münir Karaloğlu'nun 2021 yılını "Sert Kabuklu Meyveler Yılı" olarak ilan etmesi dolaysıyla fıstık, ceviz ve badem gibi ürünler konusunda eğitimler verileceğini belirtti.

Çalışmayla çiftçilere alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi yönünde eğitim vereceklerini belirten Bakkal, bu ürünlerin ilçede yaygınlaştırılmasını ve ileriki dönemde de ekonomik anlamda katkı sunmasını amaçladıklarını aktardı.

"Burası aynı zamanda bir okul görevi görecek. Başarılı olacağımızı ümit ediyoruz." diyen Bakkal, temel amacın üretilen ürünleri çeşitlendirmek olduğunu dile getirdi.

Herkesin kendi arazisine uygun ürünleri üretebilmesine yoğunlaşacaklarını ifade eden Bakkal, "Kursiyerlerimize bu ürünlerin yetiştiriciliğini, bakımını öğreteceğiz. Daha sonra bu kursiyerlerimize alanlar sağlayacağız. Akabinde bu kişilere tohum ve fidan desteği sağlanacak. Bunlardan sonra ileriki süreçte ürünler ortaya çıktıktan sonra da pazarlama desteği sağlanacak." diye konuştu.

Bakkal, ilçenin coğrafi özelliği nedeniyle tarımsal alanının az olduğunu aktararak, "Tıbbı aromatik bitkiler dar alanda yüksek gelir getiren ürünler. Bu noktada da vatandaşlarımıza bu imkanları sunmayı istiyoruz. Farklı alternatif ürünleri öğretip bu ürünlere yeni alanlar açmak istiyoruz. İnşallah bu konuda da başarılı olacağımızı ümit ediyoruz. Eğitimlerimizi bunun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Bu noktada bu kıt arazilerin çiftçilerimize, daha çok gelir elde etmesinin yolunu açacağız." dedi.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Tarım, Lice, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Liceli çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle dar alandan daha çok kazanacak - Son Dakika


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