Ortahisar Belediyesince yürütülen Pazarkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabında sona gelindiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in projenin ikinci etabı kapsamında yapılan ticaret, ofis ve konut inşaatında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bütün etaplarının tamamlanmasıyla Pazarkapı'nın şehrin en cazip mekanlarından biri haline geleceğini ifade etti.

İnşa edilen 66 dükkan, 16 ofis alanı ve 29 konutun tamamlandığını belirten Genç, Ortahisar'ın, Meydan Parkı'na alternatif 24 saat canlılığını koruyacak yeni bir yaşam alanına kavuştuğunu kaydederek, "Şehrimizin en eski mahallelerinden biri olan Pazarkapı'da bin bir meşakkatle yürüttüğümüz projemizin sonuna geldik. Bu ay sonunda hak sahiplerine yer teslimatı yapacağız. Projemiz gerçekten de ticaret, konut ve ofis alanlarıyla Ortahisar'ın yeni cazibe mekanı haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, ilerleyen yıllarda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın bulunduğu alana kadar dönüşüm tamamlandığında ilçenin her anlamda katma değeri yüksek, tarihi dokuyla, modern kent siluetinin uyumlu şekilde birleştiği yeni bir yaşam alanına kavuşacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Alanda bulunan tarihi camimiz var. Diğer tescilli binalarımızı da aslına uygun restore ediyoruz. Peyzaj çalışmaları tamamlandığında burası daha güzel bir hale bürünecek. Zağnos Deresi'nin sembolik olarak canlandırıldığı 100 metre uzunluğunda ve içinde bir de şelalenin olduğu projemiz de buraya ayrı bir renk katacak. İlerleyen yıllarda Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin üçüncü etabının tamamlanmasıyla birlikte burası Kunduracılar Caddesi ve Semerciler'i içine alan ve Zağnos Vadisi'nde inşa ettiğimiz Tünel Akvaryum ile buluşan yeni bir turizm aksı oluşturacak. Dolayısıyla ileriye dönük olarak tarihi, turistik ve ticari değerlerin iç içe geçtiği çok güzel yeni yaşam alanına kavuşacağız."