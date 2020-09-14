Son dakika gündem: Özlediği öğrencilerine yüz yüze ders vermek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü - Son Dakika

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyü Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker (28), özlediği öğrencilerine yüz yüze ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Döllük köyündeki Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Abdulmelik Şeker, öğrencilerine olan özlemi nedeniyle yüz yüze eğitim verebilmek için çözüm üretti. Şeker, öğrencilerinin köy ortamında internet sıkıntısı yaşayacaklarını düşünerek okul bahçesini sınıfa dönüştürme kararı verdi. Kararını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşan Şeker, yüz yüze eğitim izni aldı. Okul bahçesine koyduğu sıra, masa ve yazı tahtası ile bahçeyi sınıfa dönüştüren öğretmen Şeker, 2, 3, ve 4'üncü sınıfta okuyan 11 öğrencisine haftanın belirli günlerinde ders vermeye başladı.