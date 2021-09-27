Pınar Gültekin cinayeti davasının altıncı duruşması yapılıyor - Son Dakika

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede Cemal Metin Avcı'nın bazı yakınlarının, suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirilerek ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Bugün yapılacak altıncı duruşmada bu dosyanın dava dosyası ile birleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Gültekin'in telefonu için ABD'ye Android şifresi ile ilgili yazılan müzekkerenin sonucu da bekleniyor.

Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, dava öncesi Muğla Adliyesi önünde gazetecilere, başından beri sürecin içinde başka faillerin de olduğunu öne sürdü.

Bütün hukuki yollara başvurduklarını belirten Gültekin, ek iddianameyle yargılamanın da önemli ölçüde genişlediğini, bundan sonra da hukuki surecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Dosyanın bugün birleşeceğini umut ettiklerini dile getiren Gültekin, "Sanığın yakınları için hazırlanan ek iddianamenin bugün dava dosyası ile birleştirilmesini bekliyoruz. Suça iştirak eden tüm kişilerin ceza almasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın dernekleri de adliye önünde Pınar Gültekin'in fotoğrafları ile kadın cinayetlerini protesto etti.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.